ÜNLÜLER KIZ İSTEDİ, KEMAL ASLAN NİŞANLANDI!..
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Ünlü Prodüktör Kemal Aslan Evliliğe Giden Yolda İlk Adımı Attı. Kütahya’daki kız isteme töreninde İzzet Altınmeşe ve Selahattin Alpay erkek tarafı olarak kız istediler…
Nişanlar parmaklara gelin adayı Pınar Arıcı'nın Kütahya'daki evinde aile arasında sade bir törenle takıldı…
Törene ünlü Türk Halk Müziği sanatcıları İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay ve Pop Müziğinin genç yorumcusu gelin adayının kız kardeşi Irmak Arıcı da katıldı...
Kaynak: Magazinkolik / Magazin