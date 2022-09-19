Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı kaza yaptı! İşte son durumu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Gelen ilk bilgilere göre Ilıcalı'nın karşı tarafından seyir halinde olan bir araçla çarpıştığı ve çarpmanın etkisiyle kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.