Ünlü Sunucu Özlem Yıldız ve Mete Vardar Plajda Romantizm Yaşadı

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Vardar ve Yıldız çifti plajda romantizm yaşarken denizden çıkan Mete Vardar sevgilisi Özlem Yıldız'ı çevredeki vatandaşlara ve turistlere aldırış etmeden öpücüklere boğdu. Sevgilisi yüzerken cep telefonuyla ilgilenen ünlü sunucu Özlem Yıldız ise sosyal medya hesabı için selfie çekti.