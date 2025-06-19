Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı

Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı
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Ünlü sunucu Cat Deeley, This Morning programında gerçek adının Catherine olduğunu açıklayarak hayranlarını şaşırttı. Yıllar sonra eski öğretmeniyle canlı yayında buluşan Deeley, çocuklukta "Katie" olarak anıldığını söyledi. ABD'de yaşadığı silahlı saldırı sonrası ailesiyle birlikte İngiltere'ye dönme kararı alan sunucu, hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı.

Ünlü sunucu Cat Deeley, Çarşamba günü katıldığı This Morning programında yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Programda, gerçek adının Catherine olduğunu açıklayan 48 yaşındaki yıldız, küçük yaşlarda "Katie" olarak anıldığını, yıllar içinde isminin "Cat"e dönüştüğünü söyledi.

Deeley'nin sürpriz açıklaması, "Öğretmenine Teşekkür Et Günü" kapsamında yayınlanan özel bir bölümde geldi. Cat Deeley, eski ilkokul öğretmeni Mrs. Cotterill ile yıllar sonra canlı yayında bir araya geldi. Video bağlantısıyla programa katılan öğretmen, Cat'e çocukluk adı olan "Katie" şeklinde hitap edince, stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı

Sunucu Ben Shephard, Mrs. Cotterill'a "Siz onu Katie olarak tanıyorsunuz," diyerek şaşkınlığını gizlemedi. Bu açıklamaların ardından Deeley, gerçek adının Catherine olduğunu, ancak ailesi tarafından Katie olarak çağrıldığını ifade etti. "Gerçek adım Catherine, ama dedem hep Katie derdi. Annem ve babam da öyle. Ancak başım derde girdiğinde Catherine olurdu," sözleriyle esprili bir şekilde geçmişini paylaştı.

14 YILLIK AMERİKA HAYATI SONA ERDİ

Cat Deeley, bir dönem ABD'de yayınlanan "So You Think You Can Dance?" programının sunuculuğunu üstlenmişti. Bu süreçte İrlandalı komedyen Patrick Kielty ile evlendi ve çiftin James ve Milo adlarında iki oğlu oldu. Aile, 14 yıl boyunca Los Angeles'ta yaşadı. Ancak birkaç yıl önce yaşanan alışveriş merkezindeki silahlı saldırı, çifti köklü bir karar almaya itti. Deeley, Daily Mail'in You dergisine verdiği röportajda Amerika'dan ayrılma kararının ardında "korku"nun yattığını itiraf etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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