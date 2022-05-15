Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu - Haberler

Pia Hakko'dam müjdeli haber geldi. Hakko, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaşarak güzel haberi takipçileri ve yakınlarıyla paylaştı.

Bettina Machler, kızı Pia ile birlikte geçen ay tatile çıkmıştı. Paris sokaklarını gezerken Pia'nın ayakkabısının bağcıkları çözülünce Bettina Machler hiç tereddüt etmeden anında bağlamış ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Bir kere anne olan hep annedir" notunu düşmüştü.

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