Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı esnaf lokantasından kovdular

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya yemek belgeseli için çekime gittiği esnaf lokantasından kovuldu. O anlar gizli kamera tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.