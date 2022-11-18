Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı esnaf lokantasından kovdular
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MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya yemek belgeseli için çekime gittiği esnaf lokantasından kovuldu. O anlar gizli kamera tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden ünlü şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu.
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki bir yemek belgeseli için çekime giden Mehmet Şef, gizli kameralı çekimde izleyicilere esnaf lokantalarında istenmeyen müşteri profillerini tanıttı.
Mehmet Şef girdiği esnaf lokantasında sergilediği rahatsız edici tavırlar sonucu mekan sahipleri tarafından kapının önüne konuldu.
"Parasıyla değil mi?"
"Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz... Ne biçim yere geldik."gibi sözleriyle mekan sahibinin tepkisini çeken Şef, mekandan kovulduktan sonra durumu açıklayarak esnafın gönlünü aldı.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.