Ünlü Şarkıcının Köy Hayatı!

İSTANBUL (Snob Magazin) - Şarkıcı Ceylan Ertem de şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada alan isimler arasında yer aldı. İstanbul'un karmaşasından kaçan Ertem, geçtiğimiz hafta sonunu köyde değerlendirdi.

Elinde sopa ile köy sokaklarını dolaşıp, sokak hayvanlarıyla oyunlar oynayan Ertem, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

41 yaşındaki şarkıcı, bu karesini "Oğlumla romantik salıncak keyfi..." notuyla yayınladı.

Ceylan Ertem, ineğe sarılıp gülümseyerek verdiği bu pozuna da "Bugün böyle geçiyor." ifadelerini not düştü.