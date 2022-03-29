Ünlü Şarkıcının Köy Hayatı!
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Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, geçtiğimiz hafta sonunu köyde geçirdi. İneklere sarılıp, sokak köpekleriyle oyun oynayan Ertem, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
İSTANBUL (Snob Magazin) - Şarkıcı Ceylan Ertem de şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada alan isimler arasında yer aldı. İstanbul'un karmaşasından kaçan Ertem, geçtiğimiz hafta sonunu köyde değerlendirdi.
Elinde sopa ile köy sokaklarını dolaşıp, sokak hayvanlarıyla oyunlar oynayan Ertem, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.
41 yaşındaki şarkıcı, bu karesini "Oğlumla romantik salıncak keyfi..." notuyla yayınladı.
Ceylan Ertem, ineğe sarılıp gülümseyerek verdiği bu pozuna da "Bugün böyle geçiyor." ifadelerini not düştü.