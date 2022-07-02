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Ünlü Şarkıcının Büyük Heyecanı! Sevenleriyle Buluşturdu

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Şarkıcının Büyük Heyecanı! Sevenleriyle Buluşturdu

Şarkıcı ve oyuncu Alara Eriç'in söz ve müziği kendisine ait ilk solo şarkısı "Tesadüf Değil Bu" 1 Temmuz itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. İşte detaylar...

2021 yılından bu yana Amerikalı şarkıcı Konnor ile Lie, Siyesbi ile Yıldızlar ve son olarak da Enes Yıldırım ile Yaşlı Gözler isimli şarkılardaki düetleriyle adını duyuran Eriç, şimdilerde ise yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor.

ILS Vision Music çatısı altında, düzenlemesi Murat Yılmaz imzalı şarkının yönetmen koltuğunda ise Facundo Aranzet oturuyor.

Çekimlerde Alara Eriç'e dansçı ve sosyal medya fenomeni arkadaşları Asya Burcum Kaymak, Deniz Şevval Sarıkaya, Buse Tuğbaş, Nurşah Küçükavcu ve Katia Ingrid Ornella Kouame gibi genç isimler de eşlik ediyor.

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