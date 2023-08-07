İşte Benim Stilim programıyla tanınan Sena Mülayim, sevgilisi Yaşar İpek'in desteğiyle müzik kariyerine adım atıyor. İlk single çalışması olan 'İstikamet' için klipte de sevgilisiyle birlikte yer alacak.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Yaşar İpek'in sevgilisi Sena Mülayim albüm çıkarıyor. Sevgilisinin desteği ile stüdyoya giren " İşte Benim Stilim" programı ile adından söz ettiren çiçeği burnunda şarkıcı adayı Sena Mülayim çok sıkı çalışıyor.

İlk single "İstikamet " ile müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Sena Mülayim şarkısına klipte çekecek. Daha önce sevgilisi Yaşar İpek'in klibinde oynayan Mülayim'e bu kez de sevgilisi destek olarak klibinde yer alacak.