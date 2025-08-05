Ünlü Şarkıcı Selçuk Alagöz Hayatını Kaybetti

Ünlü Şarkıcı Selçuk Alagöz Hayatını Kaybetti
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81 yaşındaki şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi ve sevenleri acı haberi alarak büyük üzüntü yaşadı.

ŞARKICI, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz (81) Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz önceki gün fenalaşarak Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alagöz, müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Selçuk Alagöz'ün cenazesinin yarın öğle vakti Turgutreis Merkez Cami'de kılınacak namazın ardından İstanbul'a nakledileceği ve burada defnedileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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