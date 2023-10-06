Ünlü şarkıcı Nazan Şoray, dolandırıcıların adını kullanarak çok kişiden para istemesi üzerine dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıların peşine düştü.

Ünlü şarkıcı Nazan Şoray dolandırıcıların kurbanı oldu

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Nazan Şoray dolandırıcıların son kurbanı oldu.

Ünlü şarkıcının adını kullanan dolandırıcılar çok kişiden para isteyince olaydan haberdar olan Şoray dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Olay karşısında şok yaşayan ünlü şarkıcı "Değişik GSM numaralarından benim adımı vererek veya mesaj atan kişilere itibar etmeyiniz. Şikayetçi oldum" dedi.

Şimdi polis ünlü şarkıcının adını kullanarak para isteyen dolandırıcıların peşine düştü.