Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2014'teki Erdoğan mitingini Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi diye paylaştı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık günler kalırken, Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştirdi. Mitingde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 siyasi parti lideri ile birlikte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da konuştu.

MUSTAFA SANDAL, 2014'TEKİ MİTİNGİ PAYLAŞTI

Miting sonrası ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği mitingi Millet İttifakı'nın bugün düzenlediği miting zannederek paylaştı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düştü. Bir süre sonra Sandal'ın paylaşımını kaldırdığı görüldü.