Üye Girişi
Haberler

Ünlü şarkıcı Julio Iglesias gözaltına alındı! Valizinden 42 kilo yiyecek çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, Dominik Cumhuriyeti'nde havaalanında gözaltına alındı. Ünlü ismin valizinden tam 42 kilo yiyecek çıktı.

80 yaşındaki İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı. Şarkıcının el konulan valizinden tam 42 kilo yiyecek ele geçirildi.

Son dönemlerde fiziksel hareketlerinden yavaşlama olan ve zaman zaman tekerlekli sandalye kullanan şarkıcının valizinde 42 kilo çilek, ahududu, yaban mersini, kiraz, domates, pancar, kereviz, fasulye, ıspanak, marul, mantar, roka, et ve sebze çıktı. 80 yaşındaki sanatçı uzun bir süredir hem Bahamalar hem de Dominik Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve iki ülke arasında mekik dokuyor.

Ünlü şarkıcı Julio Iglesias gözaltına alındı! Valizinden 42 kilo yiyecek çıktı

Ünlü şarkıcı Julio Iglesias gözaltına alındı! Valizinden 42 kilo yiyecek çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Bahamalar Magazin Yaşam Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title