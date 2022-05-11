Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygulandıran paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek dağladı - Haberler

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Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygulandıran paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek dağladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygulandıran anma paylaşımı geldi. Filiz Erkal "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem" dedi. Eşinin kullandığı "Anlamsız" kelimesi, İbrahim Erkal'ın hayranlarını daha da duygulandırdı.

Türk müziğinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan İbrahim Erkal, 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zamansız şekilde aramızdan ayrıldı. Vefatının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Erkal hayranları ve ailesi, o acıyı daha dün gibi yaşamaya devam ediyor.

2003'TE NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

İbrahim Erkal'ın 2003 yılında nikah masasına oturduğu Filiz Erkan, eşinin vefatının 5. yıl dönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygulandıran paylaşım! 'Sensiz anlamsız' kelimesi yürek dağladı

"ANLAMSIZ" KELİMESİ DUYGULANDIRDI

Eşinin fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisinde "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." ifadelerini kullandı.

İşte Filiz Erkal'ın o paylaşımı:

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygulandıran paylaşım! 'Sensiz anlamsız' kelimesi yürek dağladı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

İbrahim erkalın eşi, İbrahim Erkal, Vefat, Magazin, Haberler

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