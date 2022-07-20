Ünlü şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi, önyargıları yıktı geçti - Haberler

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Ünlü şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi, önyargıları yıktı geçti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü şarkıcı Ferah Zeydan ile uygulama üzerinden düet yapan bir kadın, sosyal medyaya damga vurdu. Herkes kadının sesini kötü beklerken, kadının Zeydan'la uyumu ve sesinin tonu izleyenleri adeta mest etti.

Sosyal medyada bir uygulama sayesinde vatandaşların ve ünlü şarkıcıları bir araya getirerek düet yapmalarını sağlayan uygulamalar hayli ilgi görüyor. Bir kadın, uygulama üzerinden Ferah Zeydan'la yaptığı düet ise çok konuşuldu.

HERKES SESİNİ KÖTÜ BEKLİYORDU

İkili uygulama üzerinden Pinhani'nin 'Bilir O Beni' şarkısını seslendirmeye başladı. Şarkıya Zeydan başladı, ardından gelen kadının ise sesinin kötü olduğu düşünülüyordu.

ÖNYARGILARI YIKTI GEÇTİ

Ama kadın, hem sesinin tonu hem de şarkıya katılış biçimiyle önyargıları yıkıp geçti. Video çok sayıda beğeni aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Ferah Zeydan Magazin Haberler

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