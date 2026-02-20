Haberler

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un yüzü soğuktan bu hale geldi

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un yüzü soğuktan bu hale geldi
Güncelleme:
Fatma Turgut, Stockholm'deki Raye konseri sırasında hissedilen -13 derece soğukta yüzünün neredeyse buz tuttuğunu itiraf etti. Soğuğa karşı hassas olan şarkıcının hayranları endişelendi.

  • Fatma Turgut, Stockholm'de Raye konseri için gittiğinde hissedilen sıcaklık -13 dereceydi.
  • Fatma Turgut'un yüzü soğuk hava nedeniyle etkilendi.

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Raye konseri için gittiği Stockholm'de yaşadığı soğuk hava deneyimini hayranlarıyla paylaştı. Turgut, soğuk karşısında oldukça hassas olduğunu belirterek, "O gün soğuktan yüzüm bu hale geldi. Hissedilen -13'tü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına gelen yorumlarda hayranları hem şaşırdı hem de üzüldü. Turgut'un soğuğa karşı hassasiyetini bilen takipçileri, ünlü şarkıcının bu kadar etkilendiğini görünce endişelendi.

Sanatçı, bu zor koşullara rağmen Stockholm konserinde hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı ve performansının ardından yüzündeki soğuk izlerini mizahi bir dille paylaştı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTugay Oğuz:

BİZE NEEEEEE

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

ne endişelenmiş bir sorsan çıkıp sokakta yürüyüş bile yapmış hayranlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

