Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde beklenmedik bir olay yaşadı. Performansının sonunda sahne önünde bulunan bir hayranının pantolonunun paçasını çekmesi üzerine sanatçı sert bir tepki gösterdi. İğrek, bu tehlikeli hareket nedeniyle düşme tehlikesi atlattığını belirterek, hayranına net bir uyarıda bulundu.

EMİRCAN İĞREK'TEN HAYRANINA: TEKME ATARIM

Sanatçı, yaşadığı şok ve öfkeyle hayranına "Bak gerçekten tekme atarım, niye böyle yapıyorsun? Düşüyordum. Bir daha sakın yapma." sözleriyle tepki gösterdi.