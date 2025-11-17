Haberler

Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, konserin sonunda pantolonunun paçasını çeken hayranına tepki gösterdi. İğrek, "Bak gerçekten tekme atarım, niye böyle yapıyorsun? Düşüyordum. Bir daha sakın yapma." dedi.

  • Emircan İğrek konserde bir hayranın pantolon paçasını çekmesi üzerine düşme tehlikesi atlattı.
  • Emircan İğrek hayranına 'Bak gerçekten tekme atarım' diyerek uyarıda bulundu.

Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde beklenmedik bir olay yaşadı. Performansının sonunda sahne önünde bulunan bir hayranının pantolonunun paçasını çekmesi üzerine sanatçı sert bir tepki gösterdi. İğrek, bu tehlikeli hareket nedeniyle düşme tehlikesi atlattığını belirterek, hayranına net bir uyarıda bulundu.

EMİRCAN İĞREK'TEN HAYRANINA: TEKME ATARIM

Sanatçı, yaşadığı şok ve öfkeyle hayranına "Bak gerçekten tekme atarım, niye böyle yapıyorsun? Düşüyordum. Bir daha sakın yapma." sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
