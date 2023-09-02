Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı'nın ölümü sonrası yaşadıkları

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, cezaevinde kalbine yenik düşüp ölmesinin ardından yaşadıklarını kaleme aldı.

Duygusal bir yazıyla yaşadıklarını anlatan ünlü şarkıcı eşinin ölümünden sonra hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Karlı " Pis derin, bir acı yaşayanın bileceği, eşini, sevdiğini kaybeden anlar. Acılı bir özlem, sancılı. Ben net ve keskin bir insanımdır. Zamanla kısıtlamak istemiyorum acımı dindirmeyi ama bu sene başka bir versiyonumla tanıştım bu sayede. İyi olacağım tabi. Var güzel planlarımız az kaldı. Heyecan duygumun kalbimin atışını hızlandırması lazım kolay değil. Ölümü hazmetmek. Ben eşimi canımı kaybetmekle kalmadım ki sadece. Benim planlarım,hayallerim, bakışım hatta tüm alışkanlıklarım değişti. Benim yemek yeme saatlerim bile değişti" dedi.

ÖLÜM HABERİNİ KENDİSİ DUYURMUŞTU

Elif Karlı eşinin kaybını "7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir." diye duyurmuştu.