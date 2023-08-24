Ünlü Şarkıcı Cenk Eren Çanakkale Yangınlarındaki Hayvan Dostları İçin Hastaneye Kaldırıldı

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Cenk Eren Çanakkale yangınlarındaki hayvan dostlarına üzülünce hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı o anlar paylaşarak " Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin hiç bir şey sağlığınızdan önemli değil" dedi.

Hayvan sever olmasıyla bilinen ünlü şarkıcıya kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun yorumları yapıldı.