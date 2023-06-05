Ünlü Sanatçı Nurhan Damcıoğlu İzmir'de Vefat Etti

Türkiye'nin sevilen kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki sanatçının ne zaman defnedileceği henüz açıklanmadı.

Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusunun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanatçının ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

Nurhan Damcıoğlu, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyordu. - İZMİR