Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ünlü Sanatçı Nurhan Damcıoğlu İzmir'de Vefat Etti

Ünlü Sanatçı Nurhan Damcıoğlu İzmir'de Vefat Etti

Magazin Haberleri

Türkiye'nin sevilen kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki sanatçının ne zaman defnedileceği henüz açıklanmadı.

Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusunun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanatçının ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

Nurhan Damcıoğlu, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyordu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Nurhan Damcıoğlu İzmir Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title