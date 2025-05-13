Ünlü Sanatçı Nilüfer Nişantaşı'nda Maskeyle Görüntülendi
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda mağazaları dolaşırken maske takmış haliyle dikkat çekti. Pandemi döneminden kalan maske alışkanlığını sürdürdüğünü belirten sanatçı, sorulara yanıt vermedi. Nilüfer'in Kurban Bayramı'nda Bodrum'da sahne alacağı öğrenildi.
Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Ünlü sanatçı Nilüfer, pandemi döneminde kalan alışkanlık olan maske ile Nişantaşı'nda yalnız gezerken görüntülendi.
Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti. Maskeyle olduğu görülen Nilüfer pandemi döneminden beri alışkanlık olduğunu ifade ederek soruları cevapsız bıraktı.
Öte yandan ünlü sanatçı Nilüfer'in Kurban Bayramı'nda Bodrum'da sahne alacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin