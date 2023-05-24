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Ünlü sanatçı İlham Gencer hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlham Gencer hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer 98 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti.

Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer 98 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti.

Uzun süre rahatsızlığı nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastanede yatan ve geçtiğimiz aylarda taburcu olan 98 yaşındaki ünlü sanatçı İlham Gencer vefat etti. Bodrum'daki evinde aniden rahatsızlanan Gencer'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Haberi alan yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşadı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

İlham Gencer Bodrum Muğla Magazin Haberler

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