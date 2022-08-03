Ünlü sanatçı Cenk Eren "Evde, arabada, kendi kendime prova yapar hale geldim" - Haberler

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Ünlü sanatçı Cenk Eren "Evde, arabada, kendi kendime prova yapar hale geldim"

Ünlü sanatçı Cenk Eren 'Evde, arabada, kendi kendime prova yapar hale geldim'

Başarılı sanatçı Cenk Eren Bodrum Günay sahnesinde muhteşem bir sahne performansına imza attı.

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Başarılı sanatçı Cenk Eren Bodrum Günay sahnesinde muhteşem bir sahne performansına imza attı.

Sevilen şarkılarını mekanı dolduran yüzlerce müzik severle birlikte koro halinde seslendiren başarılı sanatçı, "Beni tıklım tıklım sahnelere o kadar alıştırdınız ki, heyecandan evde arabada sizlere nasıl hitap edeceğimi prova eder hale geldim. Bana her seferinde farklı duygular bambaşka heyecanlar yaşatıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" sözleriyle hayranlarının önünde eğildi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Cenk Eren, yaz boyunca Ege kıyılarında hayranları ile buluşmaya devam edecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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