Ünlü popçunun eşi Hoşgedem Hidayetkızı iddialara cevap verecek

Ünlü popçunun eşi Hoşgedem Hidayetkızı, Azerbaycan'da ki televizyon programında iddialara cevap vereceklerini açıkladı. Hoşgedem Hidayetkızı ve Doğuş, ihanet iddialarına canlı yayında cevap vereceklerini belirtti.

Ünlü popçunun eşi Hoşgedem Hidayetkızı Azerbaycan'da ki televizyon programında iddialara cevap vereceklerini açıkladı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre 2014 yılında Azerbaycan'da sunuculuk yapan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen ve bu evlilikten 2 çocuğu olan şarkıcı Doğuş ihanet iddialarına eşiyle beraber cevap vereceklerini açıkladı.

Ünlü popçunun eşi Hoşgedem Hidayetkızı eşiyle beraber ortak bir karar aldıklarını ve bunu beraber açıklayacaklarını canlı yayında söyledi. Hidayetkızı " Eşim Doğuş ile ilgili çıkan haberler için beraber canlı yayında çıkarak cevap vereceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gündemi sarsacak bir gelişme yaşanmıştı. Esra Çömelek ismindeki kadın, 9 yıldır Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını söylemişti.