Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü Güney Koreli şarkıcı HyunA, Makao'da verdiği konserde sahnede bayılınca hayranlarını korkuttu. 33 yaşındaki K-Pop yıldızı, olayın ardından yaptığı açıklamada, bir ay içinde 10 kilo verdiğini ve bunun nedeninin sosyal medyada kilosuyla ilgili yapılan acımasız yorumlar olduğunu söyledi.

Popüler şarkıcı, hafta sonu düzenlenen Waterbomb 2025 müzik festivalinde sahne alırken "Bubble Pop" adlı şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybedip yere yığıldı. Güvenlik görevlileri hemen sahneye koşarak sanatçıyı kucaklayıp dışarı taşıdı.

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce hayran HyunA'nın sağlık durumu için endişelendi.

Kısa süre sonra Instagram'da açıklama yapan HyunA, yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu belirtti:

"Gerçekten çok üzgünüm. Elimden gelenin en iyisini yapmak istedim ama kendimi iyi hissetmiyorum. Sahnede bayıldığım anı bile hatırlamıyorum."

Ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce de paylaştığı bir gönderide tartısında 49 kiloya düştüğünü gösteren bir fotoğraf paylaşmış ve "Kendimi değiştirmeye çalışıyorum ama daha gidecek çok yolum var" demişti.

HyunA son zamanlarda kilo aldığı yönünde yapılan dedikoduların ve "hamile" söylentilerinin ardından sosyal medyada yoğun eleştiri almıştı. Bu baskılar üzerine aşırı kilo verdiğini söyleyen sanatçı, hayranlarına teşekkür ederek,

"İyiyim, merak etmeyin. Hepinize sevgiler, iyi geceler," mesajını paylaştı.

HyunA'nın bağlı olduğu At Area menajerlik şirketi, sanatçının şu anda dinlendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

K-Pop yıldızının, 2020 yılında vazovagal senkop (ani tansiyon ve kalp atış düşüklüğü) teşhisi aldığı, bu rahatsızlığın stres, yorgunluk veya aşırı diyet sonucu ortaya çıktığı biliniyor.

Hayranları ve diğer K-Pop sanatçıları da HyunA'nın durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Crayon Pop grubundan Way, YouTube videosunda "HyunA'nın bu kadar hızlı kilo vermesi çok tehlikeli. Onu bu hale getiren baskı inanılmaz" dedi.

Kariyerine henüz 15 yaşında Wonder Girls grubuyla başlayan HyunA, yıllar boyunca yoğun baskılarla mücadele etti. Bir dönem formda kalmak için "günde sadece bir parça suşi" yediğini, bunun da sağlığını ciddi şekilde bozduğunu açıklamıştı.