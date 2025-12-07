Haberler

Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyledi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Vuslateri, "Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu. Buna cenaze lazım" dedi.

Manavdan aldığı kiraza 5 bin TL ödediğini söyleyen Gonca Vuslateri, yayınladığı videoda "Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu. Buna cenaze lazım" dedi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın dudak uçuklatan fiyatını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla duyurdu.

5 BİN LİRA ÖDEMİŞ

Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyledi. Oyuncu, elindeki kirazları gösterirken, "Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım," sözleriyle yüksek fiyata dikkat çekti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Magazin
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMaydanoz:

Yemesen ölmezdinnn.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sonra dan görme

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

almasaydın.... zorlamı verdiler silah zoru ile? dikkat çekmek için rezalet sergiliyorsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı

Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Yedi kollu ahtapot 40 yıl sonra yeniden görüntülendi

Bilim insanları büyük heyecana kapıldı: 40 yıl sonra karşılarına çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı

Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu

Yüzlercesi aynı anda koştu, şehir kırmızıya boyandı
Kadınlar derbisinde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi

Kadıköy'de tek gol var! İşte dev derbiyi kazanan takım
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı

Bulun bu adamı! Otobüs durağında ateş açtı, bir de kayıt aldırdı
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği dev maçı yönetecek
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
Göztepe-Beşiktaş kadın voleybol maçında olay çıktı! Birçok yaralı var

Bu kadarına da pes! Kadınlarımızın maçında facianın eşiğinden dönüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.