Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas'ın esir cenazelerini teslim ettiği törende 2 çarpıcı mesaj

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tolga Sarıtaş, sete giderken trafik kazası geçirdi. Başka bir aracın Sarıtaş'ın otomobiline arkadan çarpması sonucu maddi hasar oluşurken, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Kötü Çocuk, Söz gibi projelerde rol alan ve şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'tan kötü bir haber geldi. Başarılı oyuncu, set yolunda kaza yaptı.

Geçtiğimiz yıl Zeynep Mayruk ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, sete giderken kaza yaptı. 2. Sayfa'nın haberine göre; başka bir araç Sarıtaş'ın otomobiline arkadan çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle geçirdiği kaza sonrası konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu
img

Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı
img

Hamas'ın esir cenazelerini teslim ettiği törende 2 çarpıcı mesaj
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCENGİZ HAN:

'Kaz'a mı geçirmiş?! Tövbe, tövbee. Başımıza taş yağacak; bari Sharon STONE olsa.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

niye kötü haber yazıyosun, işiniz gücünüz algı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulların tatil edilmediği Ankara'dan bir görüntüye bakın

Okulların tatil edilmediği ilimizden gelen görüntüye bakın
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum

Mağarada yaşayan adam: Yatağıma giren yılanlar dua ettiğimde gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.