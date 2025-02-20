Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Kötü Çocuk, Söz gibi projelerde rol alan ve şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'tan kötü bir haber geldi. Başarılı oyuncu, set yolunda kaza yaptı.

Geçtiğimiz yıl Zeynep Mayruk ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, sete giderken kaza yaptı. 2. Sayfa'nın haberine göre; başka bir araç Sarıtaş'ın otomobiline arkadan çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle geçirdiği kaza sonrası konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir açıklama gelmedi.