Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon uçağından yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor - Haberler

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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon uçağından yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon uçağından yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon'a seyahat ettiği sırada uçaktan yaptığı paylaşım olay oldu. Midyat, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum" dedi.

Çektiği filmlerle milyonlarca insanın kalbinde taht kuran ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

TRABZON'A GİDİYORDU

Sermiyan Midyat, Trabzon'a yolculuk yaptı. Ancak Trabzon seyahati sırasında Midyat'ın dikkatini çeken bir olay yaşandı.

"UMARIM TRABZON'A GİDİYORUMDUR"

Midyat yaptığı paylaşımda, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum." ifadelerini kullandı. Midyat'ın paylaşımına destek gelirken, bir kesim de turistlerin ekonomiyi canlandırdığını söyleyerek, durumu destekledi.

İşte Midyat'ın o paylaşımı:

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon uçağından yaptığı paylaşım olay oldu: Herkes Arapça konuşuyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Sermiyan Midyat Trabzon Magazin Haberler

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