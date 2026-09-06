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Serhat Kılıç için cenaze töreni yarın İstanbul'da

Serhat Kılıç için cenaze töreni yarın İstanbul'da
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Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın (51) cenaze programı netleşti.

Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) cenaze programı netleşti. Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncu için yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceğini, Salı günü ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç (51), Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmiş, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi.

Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti. Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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