Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokak ortasında saç saça kavga etti! Görüntüler fena

İstanbul'daki bir mekan çıkışında kavga ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Melisa Döngel'in kavga ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Döngel'in karşısındaki kişiyle saç saça girdiği görülüyor.

Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi.

"OLABİLİR DE OLMAYABİLİR DE"

Sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga kavga ettiği iddiaları sorulan oyuncu Melisa Döngel "Olabilir de olmayabilir de" demişti.

KAVGA ANLARI TELEFONLA KAYDEDİLDİ

Son dönemlerde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel son olarak sokakta bir kadınla saç saça kavga ettiği anlar nedeniyle magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Döngel'in yalanlamadığı olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Arnavutköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde Döngel'in karşısındaki kadını bir türlü bırakmadığı ve çevredekilerin ikiliyi ayırmakta büyük güçlük çektiği görülüyor.