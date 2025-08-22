Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'a şok taciz suçlaması: Başıma silah dayayarak...

Bahar dizisinde iki sezondur "Timur Yavuzoğlu" karakterine hayat veren oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında çarpıcı bir taciz iddiası gündeme geldi. Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 16 yaşındayken Ak tarafından zorla birlikte olmaya zorlandığını ve bu sırada silah tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

"GRİ TAKIMLI ÇOCUK"

Bozyel'in açıklamaları kısa sürede gündeme otururken, olayın geçmişi ve içeriği sosyal medyada geniş yankı buldu. Açıklamasında herhangi bir isim vermese de "Demet Evgar'la aynı dizide oynayan gri takımlı çocuk" diyerek kastettiği kişinin Mehmet Yılmaz Ak olduğu iddia edildi.

Bozyel şu ifadeleri kullandı, "Daha sessiz kalınan çok konu var. Mesela elimizde döküman olmadığı için ispatlayamadıklarımız. Bu dizide hem de Sevgili Demet Evgar'la oynayan bu gri takımlı çocuk mesela. Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve az kiloda olduğuma bakmasın bence."

"UZAKTAN AKRABAMIZDI"

Bozyel ayrıca olayın ardından yaşadığı suskunluğun sebebini şu sözlerle açıkladı, "Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğümden senelerce sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi. Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette. O da çocuktur, ergendi. 'Ünlü' bir oyuncu olacağını o gün bilememişti."

Bozyel, paylaşımının sonunda şu ifadelerle seslendi, "Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir. Varsa biraz vicdanına bırakıyorum. O ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü. Özetle sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun.