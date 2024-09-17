Ünlü Oyuncu İrem Sak'ın Babası Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı. Ancak 75 yaşındaki Sak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL