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Ünlü Oyuncu İrem Sak'ın Babası Hayatını Kaybetti

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İrem Sak'ın babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı. Ancak 75 yaşındaki Sak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

İrem Sak istanbul

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