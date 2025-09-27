Ünlü oyuncu hamilelik iddiasını karnını göstererek yanıt verdi
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Cengiz Orhonlu ile dünyaevine giren oyuncu Sitare Akbaş, hamilelik iddialarına yanıt verdi. İddiaya karnını göstererek yalanlayan Akbaş, "Hamile değilim arkadaşlar, olursam mutlulukla söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Cengiz Orhonlu ile dünyaevine giren oyuncu Sitare Akbaş'ın hamile olduğu iddiası magazin kulislerinde yer alıyordu.
İDDİALARA KARNINI GÖSTEREREK YANIT
