Ünlü Oyuncu Cihan Şimşek Sevgilisine Evlenme Teklifinde Bulundu

ATV'de ekrana gelen ve fenomen olan ünlü oyuncu Cihan Şimşek, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sinem Şimşek'e yeni yılı karşılamak için gittiği Belgrad'ta evlenme teklifinde bulundu. İşte haberin detayları...

ATV'de ekrana gelen Kardeşlerim dizisinde Oğulcan Eren'e hayat veren Cihan Şimşek, 10 yıldır birlikte olduğu Sinem Şimşek ile yeni yılı karşılamak için Belgrad'a gitti. Ünlü oyuncu, orada sevgilisine büyük bir sürpriz gerçekleştirdi.

Şimşek, sokak ortasında sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

Oyuncu, Şimşek'ten, "Evet" yanıtı aldı.

Cihan Şimşek, çektirdiği dört fotoğrafı ve bir video'yu Instagram'dan yayınlayarak, "Evet'i kaptım" diye yazdı.

Çifte, bir saat içinde binden fazla tebrik mesajı geldi.