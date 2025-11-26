Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Oyuncu Cem Uçan, katıldığı bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığı anlattığı sözleriyle dikkat çekti. Erdoğan'la birçok kez bir araya geldiğini söyleyen Uçan, "Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam" ifadelerini kullanarak, muhalif arkadaşlarına da "Onu tanısanız fikriniz değişir" mesajı verdi.

"MÜTHİŞ BİR İNSAN, İNANILMAZ BİR ADAM"

Gazeteci Türker İnan'ın YouTube kanalına konuk olan Cem Uçan'a, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aran nasıl, bir yerde denk geldiniz mi?" sorusu yöneltildi. Uçan, bu soruya "Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam" sözleriyle yanıt verdi.

"MUHALİF ARKADAŞLARA DİYORUM Kİ..."

Payitaht, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Osmanlı gibi dizilerde rol alan Cem Uçan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili izlenimlerini anlatırken, özellikle muhalif çevrelerden arkadaşlarına sık sık aynı şeyi söylediğini belirterek "Bazı muhalif arkadaşlarım var. Diyorum ki: Bakın arkadaşlar, sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar. İki dakika sizinle konuşsun, boynuna sarılarak çıkarsınız bu kapıdan. Öyle bir aurası var. Unutmuyor, inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.