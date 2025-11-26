Haberler

Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Cem Uçan, konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu hayranlığı dile getirerek, onunla birçok kez görüştüğünü ve "müthiş bir insan" olduğunu söyledi. Erdoğan'la kısa bir süre sohbet edenlerin dahi fikrinin değişeceğini öne süren Uçan'ın bu sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

  • Oyuncu Cem Uçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'müthiş bir insan, inanılmaz bir adam' olarak nitelendirdi.
  • Cem Uçan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok kez bir araya geldiğini ifade etti.
  • Cem Uçan, muhalif arkadaşlarına Erdoğan'la tanışmaları durumunda fikirlerinin değişeceğini söyledi.

Oyuncu Cem Uçan, katıldığı bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığı anlattığı sözleriyle dikkat çekti. Erdoğan'la birçok kez bir araya geldiğini söyleyen Uçan, "Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam" ifadelerini kullanarak, muhalif arkadaşlarına da "Onu tanısanız fikriniz değişir" mesajı verdi.

"MÜTHİŞ BİR İNSAN, İNANILMAZ BİR ADAM"

Gazeteci Türker İnan'ın YouTube kanalına konuk olan Cem Uçan'a, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aran nasıl, bir yerde denk geldiniz mi?" sorusu yöneltildi. Uçan, bu soruya "Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam" sözleriyle yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

"MUHALİF ARKADAŞLARA DİYORUM Kİ..."

Payitaht, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Osmanlı gibi dizilerde rol alan Cem Uçan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili izlenimlerini anlatırken, özellikle muhalif çevrelerden arkadaşlarına sık sık aynı şeyi söylediğini belirterek "Bazı muhalif arkadaşlarım var. Diyorum ki: Bakın arkadaşlar, sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar. İki dakika sizinle konuşsun, boynuna sarılarak çıkarsınız bu kapıdan. Öyle bir aurası var. Unutmuyor, inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRevolver:

Birincisi ünlü drğil ikinci ise süzme çıkarcı yalaka..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Biraz daha az kaldı hadi az daha değişik yalama taktikleri Tamam koltuğu kapacaksın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranları şaşkın! Neymar'ın futbol kariyeri bitiyor

Hayranları şaşkın! Futbol kariyeri bitiyor
İzlemeyen çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

Bütün ülke G.Saray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık
Hayranları şaşkın! Neymar'ın futbol kariyeri bitiyor

Hayranları şaşkın! Futbol kariyeri bitiyor
İzlemeyen çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Domenico Tedesco, İsmail Kartal'ı solladı

Fener taraftarının "Baba" dediği ismi bile solladı
İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı

Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi
Papa 14. Leo yarın Türkiye'ye geliyor! Ziyaretin detayları belli oldu

Papa 14. Leo'nun tarihi ziyareti yarın! Tüm detaylar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.