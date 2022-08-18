Ünlü oyuncu Beren Saat'in son fotoğrafındaki detay, hayranlarını korkuttu

Eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile bir proje için yeniden bir araya gelmesi heyecan yaratan Beren Saat'in son fotoğrafında ayağının sargılı olması, hayranlarını korkuttu.

Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteri uzun yıllardan bu yana hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu Beren Saat, uzun yıllar aradan sonra eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede buluştu. Projeden gelen ilk fotoğraf, Beren Saat hayranlarını heyecanlandırırken, ünlü oyuncun son fotoğrafı ise hayranlarını hayli korkuttu.

AYAĞINDAKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ

Beren Saat, dün akşam eşi Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava'daki konserine gitti. Saat'in konserden sonra paylaştığı bir fotoğraftaki detay ise hayranlarını korkuttu. Ayağında sargı olan güzel oyuncunu sette geçirdiği kaza nedeniyle ayağının sarıldığı iddia edildi.Çekimlerde bir sakatlık yaşayıp, yaşamadığı ise merak konusu oldu.











