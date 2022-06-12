Ünlü Markanın Reklam Yüzü Oldu! Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı - Haberler

Ünlü Markanın Reklam Yüzü Oldu! Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı
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Buket Aydın, Sunny Türkiye'nin yüzü oldu. Köpeği Pablo ile robot süpürge tanıtan Aydın'ın firma ile bir yıllık anlaşma yaptığı ve 500 bin lira aldığı öğrenildi.
Sunucu Buket Aydın artık reklamlardan para kazanıyor.
Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulan Buket Aydın, bu kez de Sunny Türkiye'nin internet reklamlarının yüzü oldu.
Köpeği Pablo ile robot süpürge tanıtan Aydın'ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL'ye el sıkıştığı söyleniyor.
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