Haberler

Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş insanı Adnan Aksoy ile "zina" ve "şiddetli geçimsizlik" iddialarıyla gölgesinde olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü manken Güzide Duran, yarın görülecek kritik ikinci duruşma öncesi sosyal medyada adeta savaş başlattı. "Hesabım mahşere kalmasın" diyerek isim vermeden çok ağır bir bedduada bulunan Duran'ın, "Yutkuna yutkuna ağlatanlar, kan kusa kusa bedel ödesin" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

  • Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile boşanma davasının yarın görülecek duruşması öncesinde sosyal medyada 'BU HESAP MAHŞERE KALMASIN' ifadesini içeren bir paylaşım yaptı.
  • Adnan Aksoy, 7 Kasım 2024'te Güzide Duran'a karşı 'şiddetli geçimsizlik' ve 'zina' davası açtı.
  • Güzide Duran'ın açtığı karşı dava sürüyor ve davanın ön duruşması 10 Nisan 2025'te yapıldı.

Manken ve sunucu Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davasının yarın görülecek duruşması öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Duran'ın isim vermeden yaptığı açıklamadaki sert ifadeler kamuoyunda yankı uyandırdı.

"BU HESAP MAHŞERE KALMASIN"

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok ağır bir beddua olacak ama; ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini."

BOŞANMA VE KARŞI DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Adnan Aksoy tarafından 7 Kasım 2024'te açılan "şiddetli geçimsizlik" ve "zina" davasına karşılık, Güzide Duran'ın açtığı karşı dava da sürüyor. Davanın ön duruşması 10 Nisan 2025'te yapılırken, ilk duruşma 30 Eylül'de görülmüştü. Taraflar yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Güzide Duran-Adnan Aksoy

ADI FİKRET ORMAN İLE ANILDI

Güzide Duran, adı Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile anılmasının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu birlikteliğin boşanma kararı alındıktan sonra başladığını ifade etmişti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım

Maduro, ABD'de hakim karşısında! İşte duruşmadaki ilk sözleri
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik

İşte merakla beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinde konuşulanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın radarındaki Grönland'a çağrı
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı, 3 ton fındık kül oldu

Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı: Tonlarca fındık kül oldu
CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler

CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler