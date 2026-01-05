Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
İş insanı Adnan Aksoy ile "zina" ve "şiddetli geçimsizlik" iddialarıyla gölgesinde olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü manken Güzide Duran, yarın görülecek kritik ikinci duruşma öncesi sosyal medyada adeta savaş başlattı. "Hesabım mahşere kalmasın" diyerek isim vermeden çok ağır bir bedduada bulunan Duran'ın, "Yutkuna yutkuna ağlatanlar, kan kusa kusa bedel ödesin" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
- Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile boşanma davasının yarın görülecek duruşması öncesinde sosyal medyada 'BU HESAP MAHŞERE KALMASIN' ifadesini içeren bir paylaşım yaptı.
- Adnan Aksoy, 7 Kasım 2024'te Güzide Duran'a karşı 'şiddetli geçimsizlik' ve 'zina' davası açtı.
- Güzide Duran'ın açtığı karşı dava sürüyor ve davanın ön duruşması 10 Nisan 2025'te yapıldı.
Manken ve sunucu Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davasının yarın görülecek duruşması öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Duran'ın isim vermeden yaptığı açıklamadaki sert ifadeler kamuoyunda yankı uyandırdı.
"BU HESAP MAHŞERE KALMASIN"
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok ağır bir beddua olacak ama; ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini."
BOŞANMA VE KARŞI DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Adnan Aksoy tarafından 7 Kasım 2024'te açılan "şiddetli geçimsizlik" ve "zina" davasına karşılık, Güzide Duran'ın açtığı karşı dava da sürüyor. Davanın ön duruşması 10 Nisan 2025'te yapılırken, ilk duruşma 30 Eylül'de görülmüştü. Taraflar yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
ADI FİKRET ORMAN İLE ANILDI
Güzide Duran, adı Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile anılmasının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu birlikteliğin boşanma kararı alındıktan sonra başladığını ifade etmişti.