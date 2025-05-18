Ünlü Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici İznik'te Düğün Jimmyok

Ünlü Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici İznik'te Düğün Jimmyok
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Hüsnü Şenlendirici, arkadaşının düğününde klarnet çalarak renkli görüntüler oluşturdu. Bursa'nın İznik ilçesine gelen ünlü sanatçı, vatandaşların ilgisini çekti.

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde arkadaşının düğününde klarnet çaldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hafta sonu arkadaşının daveti üzerine İznik ilçesine bağlı kırsal Göllüce Mahallesi'ne geldi. Burada vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Şenlendirici, düğünde klarnet çaldı ve o anlar renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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