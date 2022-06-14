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Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...

İlk tekli çalışması 'Nasıl İstersen'i geçtiğimiz günlerde çıkararak müzik dünyasına ilk adımını atan Alişan'ın yeğeni İrfan Aksoy, Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

Müzik dünyasında kalıcı olmak için çok çalışacağını söyleyen İrfa Aksoy, kuzeni Alişan'ın kendisine destek olduğunu söyleyip "Alişan abi bizim aile büyüğümüzdür, profesyonel olarak ilk adımımı attığım bu çalışmada bana destek olup, manevi güç olması bana iyi geldi. Ondan öğreneceğim çok şey var" diye konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ

İrfan Aksoy ayrıca önümüzdek günlerde çıkaracağı ikinci çalışmasının slow bir parça olacağını belirtti.

Snob Magazin / Magazin

İrfan Aksoy Alişan Magazin Haberler

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