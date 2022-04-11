Ünlü İsmin Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı

DİYARBAKIR (Snob Magazin) - Eşi Ece Binay'dan boşanacağı konuşulan Mahsun Kırmızıgül, ara tatilde kızı Lavin ile AVM'de oyuncak mağazalarını gezdi ve kızına mısır aldı.

Vizyona yeni giren çocuk filmi 'Kırmızı'yı izleyerek sinema keyfi yapan baba-kız daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

5 yaşındaki Lavin'i uzun bir aradan sonra görenler, "Ne çabuk büyümüş" ve "Babasının kopyası" yorumlarında bulundular.

MAHSUN KIRMIZIGÜL-ECE BİNAY BOŞANIYOR MU?

Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, 'Kırmızıgül' soyadını sosyal medya profilinden kaldırdı. Kızının eğitimi için Amerika'da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar Türkiye'ye döndü.

Hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay'ın, yakın çevresine, "Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum" dediği öğrenildi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül (d. Abdullah Bazencir; 26 Mart 1969, Diyarbakır ), Zaza asıllı Türk şarkıcı, besteci, oyuncu, yönetmen ve senarist.

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikahlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.

Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı ve aynı zamanda sanatçısı olduğu Prestij Müzik etiketi ile çıkan albümleri için çekilip gösterime giren klipler ise şu şekilde: "Alem Buysa Kral Sensin", "Bebeğim, Allah'ını Seveyim", "Ağlama Sen", "Maço Erkek", "Ben de Sizdenim", "Kardeşlik Türküsü", "İnsan Hakları", "Sevdalıyım", "Bu Sevda Bitmez", "Taşra Delikanlısı", "Kızlar", "Hemşerim", "Belalım", "Her Şeyim Sensin", "Yıkılmadım", "Yoruldum", "Kardeşe Ağıt", "Kahpe Felek", "Göçmen Kızı", "Garip". 1 Müzik etiketi ile; "Vefasız", "Sarı Sarı", "Daye", "Düş de Gör-Nemrud'un Kızı", "Saygımdan", "Hayat Ne Garip", "Ay Aman", "Bizden Değildir", "Azar Azar", "Dinle", "Gül Senin Tenin."

MAHSUN KIRMIZIGÜL ÖZEL HAYATI

1989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.