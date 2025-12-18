Haberler

Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!

Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü fenomen Danla Bilic oldu. Kendi ürettiği içeriklerle tanınan Bilic, geniş bir hayran kitlesine sahip.

  • Danla Bilic, Aleyna Tilki, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.
  • Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün adresinde bulunamadığı belirtildi.
  • Gözaltılar uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleşti.

Ünlü isimlere yönelik bir "uyuşturucu" operasyonudaha düzenlendi. Söz konusu operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Danla Bilic de yer aldı.

Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!

Kendi ürettiği içeriklerle tanınan Biliç, geniş bir hayran kitlesine sahip. Daha önce kilolarıyla gündeme gelen Bilic, son dönemde paylaştığı makyaj videoları ve estetik değişiklikleriyle sıkça dikkat çekiyor.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan Danla Bilic, üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube'da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title