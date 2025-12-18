Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü fenomen Danla Bilic oldu. Kendi ürettiği içeriklerle tanınan Bilic, geniş bir hayran kitlesine sahip.
Ünlü isimlere yönelik bir "uyuşturucu" operasyonudaha düzenlendi. Söz konusu operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtildi.
Kendi ürettiği içeriklerle tanınan Biliç, geniş bir hayran kitlesine sahip. Daha önce kilolarıyla gündeme gelen Bilic, son dönemde paylaştığı makyaj videoları ve estetik değişiklikleriyle sıkça dikkat çekiyor.
DANLA BİLİC KİMDİR?
Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan Danla Bilic, üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube'da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı.