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Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu

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Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu

İş adamı Ünal Memiç, 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülüne layık görüldü. Ülke genelinde birçok alanda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Memiç, 'Geleceği İnşa Ediyoruz' sloganıyla başlattığı 'Spoint ile Bir Gülümset Bin Gülümse' sosyal sorumluluk projesiyle, çocukların daha iyi eğitim almaları için büyük çaba gösteriyor.

Ülke genelinde otel, hastane, okul ve yaşam alanı gibi markaların projelerini üstlenerek iş dünyasında önemli girişimlere imzasını atan ve yaptığı yatırımlarla sektörde adından söz ettiren Spoint İnşaat Mimarlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, 'Geleceği İnşa Ediyoruz' sloganıyla başlattığı 'Spoint ile Bir Gülümset Bin Gülümse' sosyal sorumluluk projesiyle, çocukların daha iyi eğitim almaları için büyük çaba gösteriyor.

DOĞUM GÜNÜNDE ÖDÜLÜNE KAVUŞTU

Bu özel gecenin doğum gününe denk gelmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Memiç, 'yılın yardımsever iş adamı' ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu, kısıtlı imkanlarla öğrenim gören çocuklara yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini ve sürdürülebilir kalkınma için tüm paydaşların aynı sorumluluğu yüklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ünal Memiç Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülünün sahibi oldu

Kaynak: SonDakika.com / Magazin

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