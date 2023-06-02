Ümit Besen'in babası hayatını kaybetti

Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen (94), yaşamını yitirdi. Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.

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Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Baba acısıyla yıkılan Besen, sosyal medya hesabından henüz bir açıklama yapmadı. Fikret Besen'in kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.