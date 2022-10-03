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ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Magazin Haberleri

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Arslan Yapımın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Girişimcilik Ve Proje Ödülleri sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan ve Özge Ulusoy'un yaptığı gecede magazinin duayen ismi Nurcan Sabur, Bonnie Dergisi'nin sahibi Hakan Solaker, Hilal Özdemir, sanatçı Volkan Köksal, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, haber spikeri Çiğdem Günal ödüle layık görülenler isimler arasındaydı.

Geceye iş insanı Serkan Çılgın, iş insanı Kemal Cenk İçten, ve Reyhan Cansu onur konuğu olarak katıldı.

Haber ve Fotoğraflar: Görkem EMGEN

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Volkan Köksal Hilal Özdemir Özge Ulusoy Muş Magazin Haberler

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