Uğur Aslan'ın Renkli Performansı Password'ta Gündem Oldu

Uğur Aslan'ın Renkli Performansı Password'ta Gündem Oldu
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Kanal D'nin eğlenceli yarışma programı Password, ünlü oyuncu Uğur Aslan'ın katıldığı bölümle neşeli anlara sahne oldu. Aslan'ın türküleri ve esprili meydan okumaları izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

KANAL D'nin sevilen yarışma programı Password, ünlü oyuncu Uğur Aslan'ın konuk olduğu bölümüyle eğlence ve rekabeti harmanladı. Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programda Aslan, renkli kişiliğiyle daha ilk dakikadan itibaren izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

'BEN YARIŞIRKEN SEN OYNARSIN'

Stüdyoya oyuncak bir arabayla gelen Aslan, henüz yarışma başlamadan Enis Arıkan'a meydan okudu. Arabayı Arıkan'a uzatan ünlü oyuncunun, "Ben yarışırken sen bununla oynarsın" çıkışı ve ikilinin esprili restleşmesiyle kahkahalarda havada uçuştu.

ASLAN'IN TÜRKÜLERİ GÜNDEM OLDU

Kanal D'de yayınlandığı dönem beğeni toplayan müzik eğlence programı 'Afara'daki performansı hafızalardaki yerini koruyan Uğur Aslan, sahnedeki enerjisini yarışmaya da taşıdı. Başarılı oyuncu, 'Gelir misin Benimle' ve 'Loli' isimli Karadeniz türküleriyle kulakların pasını sildi. Aslan'ın türkü performansı yarışmacılardan ve izleyicilerden büyük alkış alırken sosyal medyada da en çok izlenen videolar arasına girdi.

Tatlı restleşmeyi Enis Arıkan ve yarışmacısı Dilvin Şatana'nın kazandığı Password, yaz boyunca yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D ekranlarında olmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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