Tv8 Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?
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Tv8 kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. Diziler, yarışma programları ve diğer programlar hangi saatlerde yayınlanacak? İşte detaylar...
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Gazete Magazin
02:45 Ustalar Alemi
04:00 Dizi
05:30 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Büyük Mücadele
12:45 Masterchef Türkiye All Star
16:00 Komançi İstasyonu
20:00 Masterchef Türkiye All Star
Kaynak: InterSinema.com / Magazin