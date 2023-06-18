Tv8 Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?

Tv8 kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. Diziler, yarışma programları ve diğer programlar hangi saatlerde yayınlanacak? İşte detaylar...

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Gazete Magazin

02:45 Ustalar Alemi

04:00 Dizi

05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Büyük Mücadele

12:45 Masterchef Türkiye All Star

16:00 Komançi İstasyonu

20:00 Masterchef Türkiye All Star