Tuzak'ın Yıldızı Bensu Soral Hakkında Çarpıcı İddia!

Tuzak dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Bensu Soral hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

İş insanı Hakan Baş ile evli olan oyuncu Bensu Soral, şu sıralar Tuzak adlı diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

ESTETİK İDDİASI!

Özel hayatı ve oyunculuk kariyeriyle gündemden düşmeyen Soral, estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldığı iddia edildi.

Ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, son görüntüsünü sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki Bensu Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, kimdir, kaç yaşında, nereli; Bensu Soral, 23 Mart 1991'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bensu Soral, 31 yaşındadır. Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.