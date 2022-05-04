Tüyler Ürperten Cinsel İstismar İddiası!

Virginia'da görülen davanın dünkü duruşmasında Amber Heard'ün tanıkları konuştu. Bunlardan biri de aile içi şiddet konusunda uzman olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes oldu. Onun tanıklığı sırasında Amber Heard'ün zaman zaman gözlerini kapadığı, zaman zaman da gözyaşlarına boğulmanın eşiğine geldiği görüldü.

'CİNSEL ŞİDDET' İDDİASI

Aile içi şiddet konusunda uzman olan Dr. Dawn Hughes, kadınların şiddet içeren bir ilişkiye aslında doğru nedenlerle başladığını ama zaman içinde partnerlerinin değişip dönüştüğünü savundu. New York'ta yaşayan ve çalışan Dr. Dawn Hughes, Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp tarafından kendisine uygulandığını ileri sürdüğü cinsel şiddet örneklerini sıraladı.

"İLİŞKİYE ZORLADI"

Dr. Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattıklarından yola çıkarak çift arasında yaşananları ifade etti. İleri sürdüğüne göre Johnny Depp alkol ya da uyuşturucu etkisi altındayken Heard ile zorla birlikte olmak istiyordu. Buna göre bir keresinde aşırı alkollü olan Depp, Amber Heard'ü yatağa doğru itti ve üzerindeki gece elbisesini çıkarıp onu ilişkiye zorladı. Hughes'un iddiasına göre bu tür cinsel şiddet örnekleri birkaç kez yaşandı. Uzman doktor, bunların "sevgi dolu" değil, bunlar "Depp'in baskın olduğu anlar" olduğunu söyledi.

"BEDENİNDE UYUŞTURUCU ARADI"

Dr. Dawn Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattığı bir başka olayı da duruşmada dile getirdi. Buna göre Depp, yine sarhoş olduğu bir anda parmaklarını kullanarak Heard'ün bedeninde uyuşturucu aradı. ve yine iddiaya göre Depp bunda bir sorun olmadığını düşünüyordu.

"ÇIPLAK OLARAK KAMERA KARŞISINA GEÇMESİNİ İSTEMİYORDU"

Bu arada Dawn Hughes'un tanıklığı sırasında Depp ile ilgili olarak bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Johnny Depp takıntılı bir şekilde kıskançtı. İddialara göre Depp, Amber Heard'ün rol aldığı filmlerde çıplak olarak kamera karşısına geçmesini istemiyordu. Depp'in kıskançlığı bununla da sınırlı değildi. Heard'ün özellikle bazı oyuncularla rol arkadaşı olmasını da istemiyordu. Dr Dawn Hughes bu konudaki iddiasını "Neredeyse bütün erkek oyuncular" diyerek sürdürdü.

'KİŞİLİK BOZUKLIĞI VAR' İDDİASI

Geçen hafta da bir başka klinik ve adli psikolog Dr Shannon Curry, Johnny Depp'in tanığı olarak dinlenmişti. Curry, mahkeme heyetine, 35 yaşındaki Amber Heard'ün ruhsal durumunu değerlendirdi ve yıldızın iki ayrı kişilik bozukluğu olduğunu söyledi. Dr. Shannon Curry'nin ifadesine göre Amber Heard'de hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histriyonik Kişilik bozukluğu bulunuyor. Uzmanın anlattığına göre bu ikisine sahip kişiler sık sık duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor.

JOHNNY DEEP VE AMBER HEARD ARASINDA NE YAŞANDI?

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp'in, bu olayın ardından kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı. Heard da, Depp'e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Davanın ilk duruşması Virginia, ABD'deki bir mahkemede görüldü.

12 Nisan'da başlayan davanın altı hafta sürmesi bekleniyor.

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