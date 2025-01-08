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Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söylediği öğrenildi.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Durmaz, tutuklama talebiyle çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durmaz'ın kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

"BİLSEYDİM GİTMEZDİM"

    Emniyetteki ifadesinde çıktığı sahnede yasa dışı bahis reklamı yapılmasıyla ilgili Durmaz, "Bu mekan Malta'da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim." demişti. Durmaz organizasyondan 10 bin euro aldığını ifade etmişti.

    AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

    Sabah'ın haberine göre tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu ortaya çıktı. Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Durmaz, sosyal medya hesaplarından reklam yapmadığını, bilerek ve isteyerek suç işlemediğini belirtti.

    Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
    Kaynak: Haberler.com / Magazin
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    Yorumlar (14)

    Haber YorumlarıAhmet ÖZÇELİK:

    Ulan madem kripto para ve yasa dışı bahis reklamını yapmak suç Galatasaray yaptı niye hiçbir yetkilisini ve kulube ceza verilmedi derler adama o zaman bu tutuklama boş bir tutuklama olur.

    Yorum Beğen69
    Yorum Beğenme24
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    Haber YorumlarıFikret Dikbaş:

    Galatasaray da yaşadışı bahis leklamını formada kullandı.hatta para da aldığı belli olduğu halde.hiç bir işlem yapılmadı.Fenerbahçe yapsaydı vahim sonuçları olurdu.Yani bu ülkede Galatasaray ligde olduğu gibi korunuyor ??

    Yorum Beğen22
    Yorum Beğenme11
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    Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

    Bunun aylık geliri ülkedeki keriz sayısı doğru orantılı.

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    Yorum Beğenme0
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    Haber Yorumlarıoturan:

    nereden geliyor bu gelir.

    Yorum Beğen16
    Yorum Beğenme2
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    Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

    Bu ülkede yargı yok ki üç ay sonra yine devam Örnek Polat

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    Yorum Beğenme2
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    Haber YorumlarıTolga Baran:

    Vergi dairesi soruyormu bu beyandan sonra ne kadar vergi odedigini

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    Haber YorumlarıSertaç Sandallıoğlu:

    Adam son gittiği klüpten 10bin euro aldım diyor. Nasıl aylık geliri 500bin oluyor. Bir gecede 370bin lira almış herif

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    Haber YorumlarıKenan Bey:

    inbelikte para var demekki.

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    Haber YorumlarıVatandaşın biri:

    Milyarlarca dolar kayboldu bu memlekette. onlar için de onurlu şerefli haysiyetli hukukçularımız bir şeyler yapacak mı?

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    Haber YorumlarıMurat Kara:

    bir bayanı dolandirmisti bari o bayanın parasinida versin ordayken ama en çok merak ettiğim hangi koğuş bizden olanmış yoksa bayan kogusumu nasılsa çıkacak atsin erkeklerin kogusuna

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