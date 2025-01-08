Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Durmaz, tutuklama talebiyle çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durmaz'ın kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

"BİLSEYDİM GİTMEZDİM"

Emniyetteki ifadesinde çıktığı sahnede yasa dışı bahis reklamı yapılmasıyla ilgili Durmaz, "Bu mekan Malta'da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim." demişti. Durmaz organizasyondan 10 bin euro aldığını ifade etmişti.

AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Sabah'ın haberine göre tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu ortaya çıktı. Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Durmaz, sosyal medya hesaplarından reklam yapmadığını, bilerek ve isteyerek suç işlemediğini belirtti.